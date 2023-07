Linfomi aggressivi | ok Ue a primo anticorpo bispecifico

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) - Via libera Ue almirato alla forma più cattiva di linfoma. Roche annuncia che la Commissione europea ha concesso l'Autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per glofitamab (Columvi*) nel trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (Dlbcl) recidivante o refrattario (R/R) dopo due o più linee di terapia sistemica. "Grazie a questa approvazione - sottolinea il gruppo svizzero - glofitamab diventa ilCD20xCD3 attivante i linfociti T disponibile per il trattamento di pazienti europei con la forma più comune e aggressiva di linfoma in seguito a due o più linee terapeutiche". "Glofitamab - evidenzia Roche - ha il potenziale per cambiare l'attuale standard di cura ...

Sono proprio di pochissime settimane fa i dati di uno dei primi studi con le Car - T cell per idove è vivo, a oltre 5 anni, il 40% dei pazienti. Quindi 4 pazienti su 10 che non ...Le prossime indicazioni attese per le CAr - T sono "nel linfoma follicolare e neiin prima ricaduta - spiega il presidente Sie - che potrebbero essere disponibili in un tempo ..."I pazienti non eleggibili al trapianto concome il linfoma a grandi cellule B fino ad oggi hanno avuto una prognosi sfavorevole - afferma Stefano Luminari, professore ordinario di ...

Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) – Via libera Ue al primo anticorpo bispecifico mirato alla forma più cattiva di linfoma. Roche annuncia che la Commissione europea ha concesso l'Autorizzazione all'imm ...