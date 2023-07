Linee guida discipline STEM | il CSPI esprime parere favorevole | porre al centro la formazione dei docenti

(Di martedì 11 luglio 2023) Sono state presentate ai Sindacati nei giorni scorsi leper il potenziamento dell’insegnamento delle(Science, Technology, Engineering and Mathematics) nelle scuole di ogni ordine e grado. Oggi ilha espressosullo schema di decreto. L'articolo .

'Non spetta ai parlamentari, tanto meno alla commissione di Vigilanza, decidere leeditoriali dei direttori Rai né il taglio dei servizi giornalistici. Chiunque si addentri in ...i governi a...... un piano ambizioso di aggiornamento della "governance" che abbraccia dalla normativa di Area C alla rimodulazione della sosta a pagamento, dalla richiesta di nuove licenze taxi alleper ...Le più recentisuggeriscono di dotarsi di due auto - iniettori, poiché è possibile che serva una seconda dose di adrenalina durante uno shock anafilattico", sottolinea lo specialista . I ...

Ondate di Caldo Estivo - Linee Guida ATS Brianza Comune di Monza

"La Regione sta procedendo speditamente a gettare le basi per il Piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa per il prossimo triennio". Ad annunciarlo è Gius ...Lo zucchero piace a tutti ma oltre certi limiti comporta rischi per la salute. Lo spiega la Dottoressa Chiara Manzi ...