L’Indiana Jones d’Egitto Zahi Hawass presenta a Castiglione del Lago le ultime scoperte

(Di martedì 11 luglio 2023) Evento inserito nel cartellone della rassegna letteraria Isola del libro Trasimeno. La conferenza sarà domenica 16 luglio alle 21 alla rocca medievale. Ingresso gratuito Ex segretario generale del Consiglio supremo delle antichità egizie, autore di importanti studi, scavi e ricerche,è senza dubbio l’egittologo più famoso al mondo, anche per il suo inconfondibile stile e il suo cappello a tesa larga che più volte lo ha portato a essere definitoegiziano. Ebbene, il noto archeologo, protagonista di innumerevoli documentari sull’antica civiltà egizia, l’ultimo dei quali uscito su Netflix ai primi di luglio, anche quest’anno tornerà in Umbria per raccontare al pubblico dell’Isola del libro Trasimeno le ultime scoperte da lui fatte nella terra dei faraoni, delle mummie e delle piramidi. E ...