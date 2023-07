Leonor di Spagna incanta l’Accademia militare di Saragozza | il look da futura regina

Leggi su velvetmag

(Di martedì 11 luglio 2023) La principessadiha visitato ufficialmente per la prima voltagenerale di. In questa occasione l’erede al trono vi si è recata per vestire i panni di. Ma presto farà il suo ingresso nella stessa accademia come allieva. Il prossimo 17 agosto, infatti, la figlia maggiore di re Felipe VI e dellaLetizia diintraprenderà un lungo percorso di addestramento. Prima di dare il via al suo triennio di addestramento, la principessaha accompagnato i suoi genitori alla cerimonia di consegna degli uffici di collocamento e delle nomine ai nuovi ufficiali dell’Esercito. Come riporta la stampa spagnola, ...