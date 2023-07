Leonardo La Russa | l' ipotesi violenza di gruppo e il buco di tre ore | ' Dove siete andati?' E spunta un' altra ragazza

La, le chat della 22enne con l'amica: 'Mi ha drogata, per forza. Che vergogna, sono terrorizzata'La, il papà della 22enne: 'Da quella notte mia figlia è devastata, ......tv In studio si cambia argomento e si torna a parlare dell'accusa di violenza sessuale ai danni del figlio di La. Il presidente del Senato ha dichiarato di aver parlato con il figlioe ...Figlio di La: il ruolo di dj Nico e l'ipotesi di 'stupro di gruppo' L'inchiesta che vede indagato per violenza sessualeApache La, figlio del presidente del Senato Ignazio , e' a un primo snodo importante. I pubblici ministeri chiederanno alla ragazza che lo ha denunciato cos'e' successo tra il 17 e il ...

Il dj e le tre amiche, prima svolta nel caso Leonardo La Russa AGI - Agenzia Italia

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha commentato le recenti frizioni tra Associazione Nazionale Magistrati e governo: le sue dichiarazioni.(Adnkronos) – La procura, che lo scorso 29 giugno, ha ricevuto la denuncia della giovane – difesa dall’avvocato Stefano Benvenuto – deve verificare l’attendibilità del suo racconto e se quanto dichiar ...