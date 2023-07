Legambiente | nel 2022 oltre 30mila reati ambientali | 84 al giorno

11.15 Ecomafie,: 3,5 reati all'ora2022 non si arresta la morsa delle ecomafie. I reati contro l'ambiente restano saldi sopra la soglia dei 30.000, in crescita dello 0,3% rispetto all'anno precedente, ...commenta Secondo2022 in Italia si sono contati 30.686 reati contro l'ambiente, con un incremento dello 0,3% rispetto al 2021: una media di 84 reati al giorno e 3,5 ogni ora. Secondo il rapporto '...2012, 2013, 2014 e 2015 il Comune di Vietri di Potenza non è mai risultato nella classifica di2016 percentuale di raccolta differenziata al 72,31 %,2017 e 2018 il Comune ...

Ecomafia 2023. Storie numeri della criminalità ambientale in Italia ... Legambiente

Non si arresta la morsa delle ecomafie. Nel 2022 i reati contro l’ambiente restano ben saldi sopra la soglia dei 30mila, esattamente sono 30.686, in lieve crescita rispetto al 2021 (+0,3%), alla media ...Ecomafia 2023, la Puglia seconda regione in Italia per reati contro l'ambiente. E' il risultato del rapporto di Legambiente che conferma la Campania al primo posto per numero di reati ...