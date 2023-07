Legambiente | Campania ancora maglia nera per reati ambientali

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel 2022 non si arresta la morsa delle ecomafie in Italia, con launa volta al vertice di tutte le classifiche, daia quelli del ciclo del cemento e rifiuti. E’ quanto emerge dal rapporto Ecomafia 2023, realizzato da, edito da Edizioni Ambiente, media partner Nuova Ecologia. Il rapporto, presentato oggi a Roma nella Sala della Regina della Camera dei deputati. Icontro l’ambiente insono 4020(13,1% del totale nazionale), alla media di 11al giorno. Crescono anche gli illeciti amministrativi che toccano quota 8.567 (con un incremento sul 2021 del +58%): sommando queste due voci –e illeciti amministrativi – le violazioni delle norme poste ...

...censiti da. Il fatturato illegale delle diverse "filiere" analizzate nel Rapporto resta stabile a 8,8 miliardi di euro. Le Regioni e le province colpite dalle ecomafie - Lasi ......da. Il fatturato illegale delle diverse filiere analizzate nel rapporto si attesta a 8,8 miliardi di euro. Analizzando le regioni e le province colpite dalle ecomafie, lasi ...'Il quadro che emerge Rapporto Ecomafia 2022 - commenta Mariateresa Imparato, presidente- conferma il lavoro importante svolto da forze dell'ordine, Capitanerie di porto, enti ...

Nel 2022 non si arresta la morsa delle ecomafie in Italia, con la Campania ancora una volta al vertice di tutte le classifiche, dai reati ...Il rapporto Ecomafia 2023 mette in luce anche il coinvolgimento delle forze dell'ordine e delle Capitanerie di porto nel settore agroalimentare, che hanno individuato 41.305 reati e illeciti ...