Lega Serie A | siglata una partnership strategia con Roc Nations negli Usa | la nota ufficiale

Leggi su sportface

(Di martedì 11 luglio 2023) Attraverso un comunicato, laA ha reso noto di aver trovato un accordo con Roc NationStati Uniti per unastrategica. Tale sinergia è stata ufficializzata con un video dellaA con le immagini del calcio italiano, realizzato da Roc Nation, che è stato trasmesso sugli schermi di Times Square a New York. Di seguito laintegrale. “LaA e Roc Nation Sports International sono felici di annunciare una nuovastrategica che si pone come obiettivo quello di migliorare la presenza e l`attrattiva globale del calcio italiano in Nord America. Questo accordo amplia una collaborazione iniziata nel 2019. Per sancire questa unione con Roc Nation la ...