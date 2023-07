Lecco | Di Nunno | «La cadetteria ce la siamo giocata sul campo ed è giusto esserne protagonisti»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 luglio 2023) Cristian Paolo Di, presidente del, ha parlato a TMW in vista della prossima stagione di Serie B. Ecco le sue dichiarazioni Cristian Paolo Di, presidente del, ha parlato a TMW in vista della prossima stagione di Serie B. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Penso che sia lace lasuled è. Penso anche nel caso ci fosse qualche ricorso a favore di altri club si andrebbe in sovrannumero. Foschi? Dopo la stagione che ha fatto è assolutamente confermato. Obiettivo? Salvezza. Pensolo a quella».