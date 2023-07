Lecce | Sticchi Damiani | ' Con Baroni una separazione serena | D' Aversa è un buon tecnico'

Il presidente del, SaverioDamiani , ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, toccando vari temi: ' Abbiamo vissuto due anni meravigliosi , raggiugendo risultati straordinari nel rispetto ...Così il presidente del, SaverioDamiani, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in vista dell'imminente ripresa dei salentini. "A Folgaria in ritiro portiamo undici Primavera, è ...... Marco Bleve, nato e cresciuto nelche ha firmato il rinnovo senza chiedere nulla, affidandosi al direttore Corvino e al presidenteDamiani, un firma in bianco su un sogno che prosegue: ...

Sticchi Damiani: "Soffriremo ancora ma il Lecce stupirà" La Gazzetta dello Sport

Il presidente in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport (di Francesco Velluzzi) REINVESTIRE – “Tutto viene reinvestito ma in tante cose. Non si deve pensare solo ad acquisti ,stipendi di calci ...Il presidente dei pugliesi: 'Abbiamo investito senza creare debiti' ROMA (ITALPRESS) - 'Abbiamo vissuto due stagioni bellissime, in cui ...