Le unghie estive del 2023 sono più estrose che mai Meglio marmo unicorno come Margot | hip hop come JLo o golose come Hailey?

(Di martedì 11 luglio 2023) Eleganti ma audaci, sofisticate e allo stesso tempo scenografiche. Ancora una volta, ledelle star regalano ispirazioni imperdibili sulle nuove manicure di tendenza. Per elevare gli outfit Barbiecore tormentone del momento, ma anche il look in bikini più basico.d’estate: dalle Uruuru nails alle Mermaid nails X Trendper l’estate: le ispirazioni delle ...

L'acqua del mare, la schiuma delle onde, le conchiglie, i sassolini e i colori dei fondali oceanici sono i motivi che ispirano lea tema sirena, perfettamente inserite all'interno del trend mermaidcore che dalla scorsa primavera rappresenta l'estetica dominante sulle passerelle, nel cinema e soprattutto sui social. Ecco ......abbronzate L'abbinamento di smalto corallo e oro si presta ad infinite interpretazioni per nail arte creative. Brillanti a contrasto con ogni tipo di carnagione di Malvina Berti L e...Trendestate 2023, Michelle Hunziker sceglie il baby boomer: la manicure Le vacanzedi Michelle Hunziker sono ufficialmente iniziate e da diverse settimane ha iniziato a godersi il ...

Unghie estive, come si fa la manicure “da sirena" Sky Tg24

Le unghie estive del 2023 sono più estrose che mai. Meglio marmo unicorno come Margot, hip hop come JLo o golose come Haileyoggi per te abbiamo fatto una selezione di alcune delle idee più cool per fare una scicchissima manicure a tema mare. Vieni a scoprire qui sotto per farti un’idea delle unghie a tema mare più belle ...