Le tasse si potranno pagare a rate | la formula anti-salasso della Lega

(Di martedì 11 luglio 2023) Un fisco più leggero e più «amico» del contribuente. È l'obiettivodefiscale, che è arrivata in Aula alla Camera. Un provvedimento fortemente voluto dalla maggioranza e dal governo con innovazioni normative che consentono una maggiore agibilità nella gestione degli oneri fiscali. Lo spiega, a il Tempo, Alberto Gusmeroli, Responsabile Fiscoe Relatore alla deper la riforma fiscale nonché commercialista. E autore, tra l'altro, di un emendamento approvato che consente diizzare l'acconto delledi novembre all'anno successivo e di ridurre la ritenuta d'acconto per i lavoratori autonomi.Qual è la sostanza di questo emendamento? «Si tratta di una svolta epocale. Per la prima volta in cinquant'anni si...

In più - ha aggiunto Gusmeroli - aboliamo la ritenuta d'acconto per i professionisti. Per la prima volta in cinquanta anni potremo pagare le tasse a consuntivo, quindi ad anno trascorso e a redditi ...