SAGRA DEGLI GNOCCHI RIPIENI, Albino (Bergamo) - Si comincia mercoledì 12 e si prosegue fino a domenica 16 luglio con un appuntamento che da oltre dieci anni anima l'estate di Albino, all'inizio della ..., FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023 ... 9 e 10 luglio, degustazione dei vini veronesi ed altre eccellenzenello scenario di Lungolago ...MANDROGNE " Sabato 15 e domenica 16 luglio alla Società Mutuo Soccorso di Mandrogne torna l'Acciugata . Protagoniste delle due serate, al via dalle 19 , saranno ovviamente le gustose acciughe impanate ma nel menù ci saranno anche insalata di mare , i tradizionali salamini di Mandrogne e golosi dolci. All'Acciugata di ...

Le sagre gastronomiche del prossimo weekend TGCOM

Tanti appuntamenti di gusto in tutta Italia alla scoperta del territorio e dei suoi prodotti di eccellenza L’estate entra nel vivo come dimostrano le numerose sagre gastronomiche in programma nel pros ...Una giornata scandita da rievocazioni storiche, mostre fotografiche, visite guidate, passeggiate, escursioni, sagre, itinerari gastronomici e ...