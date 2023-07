Le Relazioni Difettose – «Mi ha lasciata di punto in bianco»

Leggi su iodonna

(Di martedì 11 luglio 2023) Cara Ester Ho questa maledetta attitudine a prendere un fidanzamento sul serio, quando alla fine non sempre pare sia così per l’altro e io vorrei, almeno una volta, trovarmi dall’altra parte. Poter tagliare io il filo della relazione, riuscire a spezzarlo con la stessa ” facilità ” degli uomini. La storia comincia bene, anzi alla grande, lui innamorato folle e io pure. La partenza per il suo lavoro se prima era la mia remora poi, una volta rassicurata da lui, quasi non mi pesa più. E 4/5 mesi di distanza in un anno se per una causa giusta, come un lavoro, possono essere sofferti. Così a durare ci vogliono due anni e mezzo, intervallati da partenze e arrivi. Una convivenza solo del fine settimana nei periodi suoi di presenza sulla terraferma, e una mia voglia di andare oltre, espressa, compresa, e pareva anche condivisa da lui. Poi un giorno sbarca e decide di ...