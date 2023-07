Lazio | Milinkovic saluta | fissate le visite mediche con l' Al - Hilal

(Di martedì 11 luglio 2023) ROMA - Sergej- Savic pronto are la. L'affare con l'Al -è in chiusura .le: tra la giornata di domani, mercoledì 12 luglio, e dopodomani, giovedì ...

Ormai è tutto fatto, dopo otto anni la storia dicon lasi sta per chiudere. Il centrocampista è stato voluto fortemente dall'allenatore dell'Al - Hilal, Jorge Jesus. Si unirà a ...Così il patron dellaClaudio Lotito , ha spiegato la cessione di- Savic all' Al - Hilal , club in cui è arrivato anche Koulibaly in questa sessione di mercato., fissate ...... giornalista, ha parlato attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter del trasferimento di Segej- Savic, centrocampista della, all'Al - Hilal. PAROLE - "Gente che attacca ...

Lazio, Milinkovic-Savic vicinissimo all'Al-Hilal: mancano pochi dettagli, operazione in chiusura TUTTO mercato WEB

Tutto fatto per il trasferimento di Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio all'Al Hilal: ai biancocelesti andranno 40 milioni di euro, al centrocampista un ricchissimo contratto triennale. Tra mercoledì ...Sergej Milinkovic-Savic è sempre più vicino all'Al-Hilal, club dell'Arabia Saudita che dopo aver convinto la Lazio ha adesso anche il sì del centrocampista.