Lazio e Juve | l'Arabia piomba su un obiettivo a centrocampo

(Di martedì 11 luglio 2023) Che futuro per Piotr Zielinski? Il centrocampista del Napoli è in scadenza al 30 giugno 2024 ed è il più grande...

... sono ancora possibili i ritorni in Italia di Paredes (piace alladopo il prestito alla) Wijnaldum (la Roma vorrebbe riprenderlo e occhio al Napoli), Renato Sanches (corteggiatissimo dal ...L'addio di Cristiano Giuntoli, in direzione, non gli è andato giù, tanto da aver detto che 'lo avrei cacciato in anticipo se avessi saputo ... Zielinski (per il quale s'è fatta avanti ladi ..., diverse squadre italiane interessate a Bonucci Dopo i sondaggi nel mercato invernale di ...ed in Serie A e ci sarebbero stati dei sondaggi della Roma di Josè Mourinho e soprattutto delladi ...

Calciomercato Juventus, firma Milinkovic Savic: il presidente esce allo scoperto JuveLive

Proposto un triennale all'ex Juventus, ma c'è anche la Lazio sul centrocampista del Psg PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Mauro Icardi, dopo la ...Niente sospensiva, l’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli ha rinunciato alla richiesta presentata al TAR del Lazio a fronte della garanzia di una rapida discussione nel merito: ...