Latina Violenza sessuale su un minore ed altri tre tentativi | insegnante di religione in manette

(Di martedì 11 luglio 2023)– I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia didiretti dal Tenente Monica Loforese hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un uomo di 49 anni perai danni di une per tentataai danni ditre minori. L’uomo approfittando del proprio L'articolo Temporeale Quotidiano.

...ha causato danni alle infrastrutture e agli edifici della città e anche alla parrocchiae ... così come la necessità che cessi latra tutte le parti". La delegazione patriarcale ha fatto ...... elaborato nell'aprile 2023 da Comece, Celam, Caritas Europa, Caritas Americae Caraibi. Nel ... ma sostengano anche iniziative locali che affrontino le cause profonde dellae della ......la necessità di avviare una cooperazione più strutturata tra Unione europea ed Americanella ... Infine, i partecipanti alla riunione si sono confrontati sul tema delladomestica, ...

Latina – Violenza sessuale su minori, arrestato insegnante di religione TG24.info

Se si ritiene di aver subito violenza contattare il 1522 può essere la scelta migliore: si mette in moto una rete di protezione (e informazione) che parte dal Pronto soccorso passa per la denuncia fin ...Svolta nell'inchiesta sugli abusi compiuti dal prof di religione in un liceo di Latina. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina diretti dal tenente ...