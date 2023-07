Latina Operazione “Status quo” | sgomberato l’appartamento Ater di Maria Grazia Di Silvio

I generali del centrodestra che hanno concepito le candidature e le liste anon hanno tenuto ... I vertici del Partito giurano che non è un'ostile e l'Udc sarà una sponda importante. ...Controlla il permesso di soggiorno online. Bacheca Oggetti Rubati Ricerca oggetti rubati o rinvenuti."Aurum" Controlla gli oggetti rinvenuti dalla Questura di Bologna. Dove siamo Gli uffici della Polizia di Stato. Scrivici Risposte alle tue domande.Il Pescara spera di chiudere in settimana anche l'- Sannipoli con il. La società laziale non vuole mollare facilmente il centrocampista ex Trastevere (ha chiesto 150mila euro e non ...

Sgomberato l'alloggio Ater di Maria Grazia Di Silvio: era il covo dello spaccio del clan LatinaToday

Uno spazio in meno per la criminalità organizzata tra i palazzoni di viale Nervi. Oggi, lunedì 10 luglio, è stata liberata una casa situata all’interno dell’immobile al civico 44, passata alle cronach ...L'operazione questa mattina a Latina eseguita dai carabinieri del Nucleo investigativo. Un anno fa l'operazione Status quo aveva messo in luce come il gruppo si fosse riorganizzato intorno agli affari ...