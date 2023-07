L’appello ai leader dei Paesi Nato per scongiurare un incidente nucleare a Zaporizhzhia

Leggi su linkiesta

(Di martedì 11 luglio 2023) Pubblichiamopromosso a Parigi dall’Associazione “Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre” (Per l’Ucraina, per la loro libertà e la nostra) Secondo numerosi rapporti concordanti, la centraledi Zaporizhia (Enerhodar) è piena di mine ed esplosivi. In particolare, secondo i servizi segreti ucraini, l’esercito russo ha piazzato esplosivi in quattro delle sei unità della centrale. Inoltre, il mondo ha appena assistito alla perdita di vite umane, anche tra i soldati russi, e alla distruzione di infrastrutture e di un vasto ecosistema per l’esplosione della diga di Kakhovka causata dalle forze di occupazione russe. L’esplosione di questa diga è solo un altro episodio della strategia delle autorità politiche e militari della Federazione Russa per terrorizzare la popolazione e distruggere sistematicamente le infrastrutture civili ...