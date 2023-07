Laporta | «Ci mancano un terzino destro e due centrocampisti Non costerà molto | ci sono diverse opzioni»

(Di martedì 11 luglio 2023) Su Mundo Deportivo una lunghissima intervista al presidente del Barcellona, Joan. Tanti i temi trattati, dalle esigenze di mercato al rinnovo di Xavi passando per Messi e il rapporto con Javier Tebas e LaLiga.parla anche degli obiettivi del Barcellona per la prossima stagione. Si diceindaffarato, soprattutto sul mercato, tanto da non sapere ancora se potrà partire per il ritiro estivo con la squadra.parla di un rapporto ricostruito con Tebas e LaLiga. «C’è un ottimo rapporto. Ho fatto io il grande passo, ci siamo incontrati a casa sua, in un postobello e tranquillo a Huesca. Siamo stati in grado di avere una conversazione calma, informale e senza apriorismi. Javier Tebas èveemente, ha un carattere forte e ho anche il mio modo di essere, ma ...

Cosa manca a questo Barça per essere competitivo: "Come ha chiesto l'allenatore,un terzino destro e due centrocampisti. Non credo che ci costerà molto. In realtà, ci sono diverse ...Cosa manca a questo Barça per essere competitivo: "Come ha chiesto l'allenatore,un terzino destro e due centrocampisti. Non credo che ci costerà molto. In realtà, ci sono diverse ...