Landazabal Gsk | ‘vaccini sono garanzia per una vita longeva e in salute’

(Di martedì 11 luglio 2023) 'Dal 2022 in attesa di un piano vaccinale che auspichiamo sarà diffuso al più presto' “I vaccini posessere unaper unae in salute anche durante la senilità. Vorrei vivere il più a lungo possibile in salute, potendo fare ciò che amo. Oggi si vive più a lungo, ma senza garanzie per la salute”. Lo ha detto Fabio, presidente e amministratore delegato Gsk, intervendo al convegno, Long-Term Care Eight, che si è tenuto oggi al ministero della Salute. In Italia, ai primi posti al mondo per longevità, la fragilità cresce più velocemente dell’aspettativa di– è emerso durante i lavori – tra il 2011 e il 2021, gli italiani sopra i cinquant’anni con fragilità lieve, moderata o severapassati dal 26% al 40%. “Le persone anziane ...

