Lancia inaugura canale comunicazione on line per community venditori

Oggi, infatti, si apre Casa, il primo canale on line di comunicazione esclusivo per i 240 venditori italiani dedicati e certificati. E in Casaogni venditore avrà l'opportunità ...Quattro snack, quattro destinazioni: Canarie, Madagascar, Dubai e Islanda. Gran Pavesi sceglie DUDE a seguito di una consultazione tra agenzie el'estate 2023 con il concorso "Snack&Vai": un'attivazione che darà ai consumatori la possibilità di vincere una pausa nei luoghi più incredibili del mondo, a fronte dell'acquisto di due ...Continua a leggere Riassunto: Improbableil suo nuovo stadio virtuale per la Major League Baseball durante la partita di softball MLB All - Star presentata da Corona Business Wire Business ...

Lancia inaugura canale comunicazione on line per community ... Il Denaro

TORINO - Luca Napolitano ha inaugurato Casa Lancia, un canale di comunicazione on line riservato alla community di venditori italiani dedicati e certificati Lancia. In una prima fase e fino al lancio ...