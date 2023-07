L’ambasciatore Sessa a La7 | “Putin ha riempito di Viagra la Nato | Paesi alleati dovrebbero fargli una statua Zelensky? È stato illuso dall’Occidente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) “Il segretario generale dellaStoltenberg ha ringraziato i? No, deve ringraziare un uomo solo che hadiunache dormicchiava: Vladimir. Io scherzosamente sostengo che glifare unaequestre aall’ingresso del quartiere generale dellaa Bruxelles”. È la bordata cheRiccardolancia alla, nel corso di Coffee Break (La7), in un dibattito incentrato sul vertice deiaderenti all’alleanza atlantica a Vilnius, dove verrà concordato un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina. Il diplomatico commenta anche il tweet ...