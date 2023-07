Ladispoli | al via le iscrizioni per l’asilo nido comunale

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 11 luglio 2023)– Si rende noto che con deliberazione di Giuntan. 153 del 7/7/2023 è stato approvato l’avviso pubblico per l’iscrizione alper l’anno educativo 2023/2024. Le domande redatte su apposito modulo dovranno pervenire dal 10 luglio all’11 agosto ed inviate via pec all’indirizzo comunedi@certificazioneposta.it Per l’avviso e i moduli di domanda https://www.comunedi.it/asilo--al-via-le--/notizia Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire ...