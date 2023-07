.it - Prende vita la stagione 2023/2024 di, che conferma il gruppo storico di volti noti del giornalismo e accoglie nuove importanti figure. Dal gruppo storico con Enrico Mentana, Lilli Gruber,...I palinsestisono stati, Urbano Cairo in conferenza stampa risponde alle domande dei giornalisti, inevitabile la curiosità sul caso Giletti dopo che Non è l'Arena è stato chiuso anticipatamente. ' ...Tra i libriLA GUERRA NASCOSTA - L'Afghanistan nel racconto dei militari italiani di ... reporter e inviata delle trasmissioni di, racconta un aspetto insolito della guerra, la mera ...

La7, presentati i nuovi palinsesti: confermati i volti e i programmi storici TGLA7

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Dove vedremo Barbara D’Urso Considerando che Mediaset, Rai e La7 sono fuori discussione, dove vedremo la Barbara D’Urso Al momento resta solo Discovery, i cui palinsesti 2023/2024 verranno ...