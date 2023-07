La7 | per il 2023 24 squadra che vince non si cambia con qualche innesto

(Di martedì 11 luglio 2023) Oggi, a Milano, Urbano Cairo ha presentato i palinsesti per la prossima stagione della sua televisione. Noi c’eravamo ed ecco come è andata É un Urbano Cairo sereno ma deciso quello che si presenta di fronte ai giornalisti per la presentazione dei palinsesti La7 per la Stagione/24. Ai tanti che cercano conferma sui rumors relativi a una eventuale scalata a Mediaset risponde sempre con la stessa frase “Non ci ho mai pensato”. Per il prossimo anno La7 conferma il gruppo storico che tante fortune ha fruttato all’editore: oltre ad Andrea Salerno come direttore i telespettatori ritroveranno Enrico Mentana, Lilli Gruber, Giovanni Floris, Andrea Purgatori, Corrado Formigli, Diego Bianchi, Aldo Cazzullo, Licia Colo? e Tiziana Panella oltre ai confermati David Parenzo, Marianna Aprile e Luca Telese. La grande novità sarà sicuramente nel weekend con Massimo Gramellini che ...

Con Massimo Giletti “oggi sono in buonissimi rapporti. Per i sei anni in cui ha lavorato per noi ho avuto un rapporto splendido, il contratto sarebbe scaduto, abbiamo concordato di chiudere qualche pu ..."Secondo me la situazione del calcio italiano è tutto sommato positiva. Credo che nel ranking siamo cresciuti come campionato. Siamo al secondo posto grazie anche ai buoni ...