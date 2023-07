La7 | arrivano Massimo Gramellini e lo storico Barbero – Il nuovo palinsesto

(Di martedì 11 luglio 2023) Tra le novità principali deldi La7 per la stagione 2023/2024, presentato oggi a Milano, ci sono l’editorialista, l’ex direttore de La Repubblica Ezio Mauro e loAlessandro. Andranno ad aggiungersi al gruppodell’emittente composto Enrico Mentana, Lilli Gruber, Giovanni Floris, Andrea Purgatori, Corrado Formigli e Diego Bianchi a cui si sono uniti Aldo Cazzullo e Licia Colò. Confermati David Parenzo, Marianna Aprile, Luca Telese, mentre spicca l’assenza di Concita De Gregorio.avrà un doppio appuntamento il sabato e la domenica per leggere e capire l’attualità. Sono previste incursioni neldello...

Tra le novità principali del nuovo palinsesto di La7 per la stagione 2023/2024, presentato oggi a Milano, ci sono l'editorialista Massimo Gramellini, l'ex direttore de La Repubblica Ezio Mauro e lo storico Alessandro Barbero. Andranno ad aggiungersi

