La Toscana contro le infezioni contratte in ospedale | formazione | prevenzione e sorveglianza

(Di martedì 11 luglio 2023) Lein– e tra queste quelle originate da batteri resistenti agli antibiotici – costituiscono una delle più diffuse minacce per la salute pubblica. La giunta regionaleha approvato un piano triennale, valido dal 2023 al 2025, per contrastarle e che vede impegnate, insieme, aziende sanitarie ed ospedaliere, ospedali privati accreditati, strutture di cure intermedie accreditate, centri di riabilitazione e Rsa. “Si tratta di una sfida complessa, che si affronta con più azioni – spiega l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini –, appropriatezza nell’uso degli antibiotici, l’uso degli stessi protocolli in tutto il territorio regionale, con una sensibilità diffusa non solo tra gli addetti ai lavori ma anche nel vasto pubblico costituiscono i cardini ...