“La sorella abusata dallo zio” Emanuela Orlandi | fatti choc sulla famiglia della ragazza scomparsa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 11 luglio 2023) Colpo di scena sul caso, la 15enne residente in Vaticanoil 22 giugno 1983 a Roma. Se ne è parlato senza sosta in questi ultimi 40 anni anni eppurementre rientrava a casa dopo le lezioni di musica, ancora nessuna traccia. Soltanto adesso ad esempio si viene a scoprire che laNatalina sarebbe statazio Mario Meneguzzi. La bomba è stata lanciata il 10 luglio 2023 durante il servizio in esclusiva di Tg La7, nell’edizione delle 20. Da quello che riporta il programma di Enrico Mentana, “gli elementi indiziari sarebbero già al vaglio delle autorità giudiziare”. >> “Mamma è morta per colpa mia, correte”. La telefonata al 112, poi la scoperta ...