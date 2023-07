“La repubblica giudiziaria” | storia della degenerazione politica della magistratura

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 11 luglio 2023) Nei giorni in cui gli esponenti più in vistaassociata italiana si stracciano pubblicamente le vesti per respingere l’accusa che il premier Giorgia Meloni ha rivolto ad una parte dell’ordine giudiziario di volere interferire indebitamente nell’azionedi governo e Parlamento, non c’è nient’altro di meglio da fare che leggere il libro di Ermes Antonucci, “La”. Il volume è in libreria da alcune settimane e merita la massima considerazione da parte di ogni cittadino che voglia davvero comprendere cosa sia stata lamilitante in Italia dalla fondazionein poi. Si tratta, infatti, di un libro di, un’opera che, ...