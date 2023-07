La produttività dell’AI come quella dell’elettricità

Leggi su ilblogdellestelle

(Di martedì 11 luglio 2023) L’Intelligenza Artificiale è pronta a dare un boost importante alla, cioè il tempo che una persona impiega a produrre un certo bene o servizio si sta per ridurre in modo significativo. Le prime stime per l’assistenza clienti, ad esempio, indicano che ha già oggi un impatto del 14% in termini di clienti gestiti in più nello stesso tempo dedicato da una persona. Nella storia, questo tipo di impatti hanno portato a due tipi di effetti: una contrazione dei prezzi in alcuni casi oppure ad una riduzione dell’occupazione nei settori dove i prezzi non ha più senso che scendano perché la domanda è ormai satura. Il dibattito sull’occupazione si cristallizza spesso sul fatto che ci sono esempi di settori dove la tecnologia ha portato a più assunzioni, ma questo è limitato a quei settori dove la domanda cresce con il diminuire del prezzo. L’Intelligenza Artificiale ...