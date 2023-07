La politica ambientale europea è sempre meno ecologica e sempre più pericolosamente industriale

(Di martedì 11 luglio 2023) Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha messo in guardia contro la «crisi di rigetto» che potrebbe derivare dall’eccessiva radicalizzazione delle politiche ambientali. Detto semplicemente: ha ragione. La riduzione delle emissioni e, in generale, il miglioramento della qualitàsono finalità meritevoli di essere perseguite. L’Europa stessa ha fatto passi da gigante, se è vero che abbiamo (finora) raggiunto tutti i target che ci eravamo assegnati e che abbiamo una performance, comunque misurata, tra le migliori al mondo. Sarebbe però sbagliato pensare che la sostenibilità non sia solo uno tra i tanti obiettivimente desiderabili – magari anche il più importante – ma l’unico obiettivo. Per declinare in modo razionale l’aspirazione a fare dell’Europa l’economia più pulita al mondo – cosa che nei ...

Green deal: il clima e la posta in gioco Corriere della Sera

Sembra esserci in Italia un significativo potenziale di resistenza alla transizione e alle sue implicazioni, uno «zoccolo duro» di elettori più riluttanti di circa il 15%: la percentuale più alta in E ...I dati dell’economista Partha Dasgupta nel rapporto sulla biodiversità per la corona britannica ci danno l’idea di straordinarietà e dei limiti del percorso dell’umanità negli ultimi 2 millenni. Siamo ...