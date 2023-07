La nuova vita di un ex monastero in pietra sulle colline del Chianti

Leggi su linkiesta

(Di martedì 11 luglio 2023) Si chiama Pieve Aldina ma in zona tutti la conoscono come Santa Maria Novella, nome inflazionato nella provincia di Firenze, che richiama subito una chiesa ben più grande, nel cuore della città toscana, che nulla ha a che fare con quella di cui ci stiamo occupando qui. Piccolissima chiesetta nella campagna di Radda intuttora molto frequentata dagli abitanti della zona, ha origini antiche, addirittura preromaniche, e il suo fascino, nonostante vari restauri e manomissioni, resta invariato, come quello della pieve, appunto, con i suoi edifici inattigui alla chiesetta. Un complesso di circa duemila metri quadri che ha visto la storia scorrere tra i suoi muri, fino ad ora: un restauro importante ha trasformato la pieve, questa volta in un hotel di charme con il nome di Pieve Aldina. Un nome “storico”: così si chiamava la moglie del Conte ...