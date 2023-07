La nuova tecnologia che riporta in vita gli organi dopo la morte

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 11 luglio 2023) sta aprendo nuove frontiere nel campo della medicina. Grazie a uno studio innovativo condotto presso l’Università di Yale e pubblicato sulla rivista Nature, è emerso che è possibile ripristinareli come il cuore e il cervello ancheun’ora dalla. Questo straordinario risultato potrebbe rivoluzionare il mondo dei trapianti di organo, offrendo nuove speranze per coloro che necessitano di un’operazione di questo tipo. In questo articolo esploreremo più approfonditamente questarivoluzionaria, cercando di capire quali sono le implicazioni che ne derivano e cosa significa una scoperta del genere nel campo della medicina. Lafrontiera della medicina: ripristinarelaUn ...