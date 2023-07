La nuova stagione di La7 | novità e conferme nei palinsesti

(Di martedì 11 luglio 2023) ... che dopo le dimissioni dalla Rai sbarca su La7 con due diversi programmi . Il sabato lo vedremo in prima serata , con una trasmissione che parte subito dopo il Tg in cui si trattano argomenti di ...

Immancabile, ovviamente, il TgLa7 con Enrico Mentana , già pronto per unadelle sue maratone, e l'access prime time con Lilli Gruber e il suo Otto e Mezzo . In panchina, invece, il ...Una line - up semplicemente mostruosa per unain grado di sintetizzare al meglio le due anime della kermesse martiranese: quella più strumentale e quella più band - oriented. E si ...Si tratta di unaopportunità per mostrare il mio talento e cercare di eccellere'. OCCASIONE ... Ero ritornato dallain prestito, poi c'era stato il Mondiale, non ero sicuro però dei piani ...

Inizia la nuova stagione della Juve, i tifosi a Vlahovic: "Dusan non andare via" - Sportmediaset Sport Mediaset

Urbano Cairo ha presentato i palinsesti per la stagione 2023/2024 di La7: in arrivo Massimo Gramellini e Alessandro Barbero.Le anticipazioni riguardanti la nuova stagione di Amici 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio per delle riconferme e possibili uscite di scena definitive dal cast. Tra i nomi in bilico, ad esempio, ...