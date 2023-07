La Nato verso l' invito all' Ucraina a entrare Per Zelensky è una formulazione assurda e vaga

... ma che non obbliga Washington a intervenire militarmente in caso di attaccol'Ucraina. In base all' articolo 5 dell'Alleanza Atlantica , infatti, le nazioni della"concordano che un ...11 lug 10:40 Stoltenberg: nessun movimento di Wagnerla Bielorussia Finora non abbiamo visto ... Lo ha detto il segretario generale della, Jens Stoltenberg, parlando a margine del vertice ...Lo ha dichiarato il segretario generale della, Jens Stoltenberg, al suo arrivo per linizio del ... unito e positivo sul percorsoladesione dellUcraina, ha detto Stoltenberg, sottolineando ...

Via oggi oggi a Vilnius, in Lituania, al vertice Nato, presente anche Giorgia Meloni, dove gli alleati decidono per eliminare per l'Ucraina il Map, ovvero il Membership Action Plan, percorso di riform ...Vilnius, 11 lug. (askanews) - "Un summit già 'storico' prima ancora che cominci", così il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg ha commentato il sostanziale via libera all'adesione della Sv ...