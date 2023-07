La Nato supera la soglia di sopportazione russa | a Kiev missili a lungo raggio | GUARDA

(Di martedì 11 luglio 2023) "Vista la situazione e la controffensiva che sta conducendo l'Ucraina, ho deciso di aumentare la fornitura di armi e attrezzature per consentire di avere capacità di attacco in profondità agli ucraini, pur mantenendo la chiarezza e la coerenza delle nostra dottrina". Lo ha annunciato il presidente francese, Emmanuel Macron, al suo arrivo al vertice dellaa Vilnius. Nello specifico, all'Ucraina verranno forniti, dai membri dell'Alleanza atlantica, razzi aScalp. "Abbiamo deciso di consegnare nuovi- ha proseguito Macron, numero uno della Francia -. Risponderemo alle esigenze espresse dall'Ucraina".

La diretta da Wall Street | Borse Usa senza slancio, Nasdaq +0,2%. La Turchia dà il via libera all’ingresso della Svezia nella Nato Milano Finanza

L'ingresso dell'Ucraina nella Nato rappresenta una «linea rossa» che, se superata, rischia di provocare un conflitto nucleare. Ecco perché è una follia ...Erdogan rimuove il veto all’adesione della Svezia alla Nato. Kiev ammette la responsabilità dell’attacco al ponte di Crimea dell’ottobre scorso. Mosca evoca un incidente a Zaporizhzhia durante il vert ...