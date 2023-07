La Nato si occupi di più della lotta alle interferenze russe e cinesi | dice Cesa

Leggi su formiche

(Di martedì 11 luglio 2023) Inizia oggi il summita Vilnius, in Lituania, alla viglia del quale la Turchia ha dato il suo via libera all’adesioneSvezia. Ne parliamo con Lorenzo, segretario dell’Unione di Centro ed eletto alla Camera nella lista Noi moderati, nuovo presidentedelegazione parlamentare italiana presso l’Assemblea parlamentare. Come valuta il rinnovo del mandato di segretario generaleper Jens Stoltenberg? Non possiamo che vedere positivamente la riconferma di Jens Stoltenberg. Riteniamo, infatti, che soprattutto in un momento delicato come quello attuale, a livello internazionale, nell’area euro-atlantica, ci sia bisogno di stabilità e di continuità per gli assetti organizzativi...