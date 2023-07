La Nato frena e rinvia l' ingresso di Kiev nell' alleanza

(Di martedì 11 luglio 2023) su Tg. La7.it - Se per la Svezia potrebbe bastare meno di un mese all' Ucraina toccherà prima vincere la guerra. E' l'inizio di un chiaro percorso peranche se non c'è un ...

... dice il segretario generale J ens Stoltenberg in conferenza stampa al termine della prima giornata del summita Vilnius , in Lituania . Gli alleati sono d'accordo sul fatto che l'Ucraina sarà ...'L'ultima differenza è che nel 2008 l'Ucraina era piuttosto lontana dalla, ma quanto successo da allora l'ha già avvicinata molto'. Per l'ex premier norvegese dunque 'il processo per l'adesione ...A Vilnius i leader provano a ricucire le fratture su adesione di Kiev, uso delle bombe a grappolo e rafforzamento in Asia in funzione anti cinese (con la Francia che).

La Nato frena sull'adesione dell'Ucraina. Ira di Zelensky AGI - Agenzia Italia

Il segretario generale Stoltemberg ha gelato la richiesta dell'Ucraina per l'adesione, provocando le ira del presidente Zelensky.