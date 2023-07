La Nato apre le porte all’Ucraina ma non come avrebbe voluto Zelensky

Leggi su linkiesta

(Di martedì 11 luglio 2023) «Lainviterà l’Ucraina ad aderire all’alleanza quando tutti gli alleati troveranno un accordo e saranno rispettate determinate condizioni». La dichiarazione più attesa dalla prima giornata di lavori del verticedi Vilnius non è proprio di quelle che scaldano il cuore. E di sicuro non è allineata con i desideri e le speranze dell’Ucraina. Il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, predica cautela, pesa le parole, cerca il tono giusto, lascia intendere che il percorso di adesione per Kyjiv sarà semplificato e velocizzato – «il processo non sarà in due fasi, ma in un’unica fase» – ma non ci sono ancora le condizioni giuste per portarlo a termine. In fondo, la postura dellaè sempre la stessa dall’inizio dell’invasione russa: portare dentro l’Ucraina con le ostilità in corso rischierebbe di coinvolgere ...