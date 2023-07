La morte del dj Ivan Ciullo a Lecce non fu suicidio | spuntano due indagati

(Di martedì 11 luglio 2023) Ci sono dueper ladel DJtrovato impiccato ad un albero di ulivo all’alba del 22 giugno 2015 , nelle campagne di Acquarica del Capo in provincia di. Dopo anni di battaglie legali tentate dai genitori del ragazzo, che non si sono mai arresi all’ipotesi del, arriva la svolta. Nel fascicolo di inchiesta del sostituto procuratore Donatina Buffelli compare...

Rzhitskiy, 42 anni, era un capitano della marina russa ma lavorava come vice capodipartimento ... La città è stata attaccata più volte l'anno scorso, e l'attacco più letale ha causato ladi ...... altrimenti ci si fossilizza e si rimane intrappolati nel passato, anche se della magiapassato ... quanto nelle avversità, che possono essere una malattia oppure ladi qualche congiunto. ...È un anno estremamente sanguinoso in preda alla repressione giacobina, pieno di condanne aper ghigliottina (come vediamo infatti nel video) e per questo noto come RegimeTerrore, ...

Morte del manager Fabio Attilio Cairoli: si era sentito male ma fu dimesso dall'ospedale Corriere Fiorentino

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Proseguono le indagini sulla morte di Fabio Attilio Cairoli, manager di 58 anni, amministratore delegato di Global Lottery-Igt, avvenuta sabato ...