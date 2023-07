La moglie di Kledi scrive una dedica al figlio di due anni malato dalla nascita

GossipKadiu, lascrive al figlio malato e commuove i fan: "Meri[...]Kadiu e Charlotte Lazzari stanno ancora combattendo contro le conseguenze causate al [...] I diretti ..., la lettera dellaal figlio malato ' Ti racconterò i momenti in cui lo siamo stati insieme ma anche quelli in cui io, non lo sono stata per niente. Lo farò perché meriti assoluta verità ...Sui social, ladi Stefano De Martino ha risposto ad alcuni commenti di fan indignati, ... in questi giorni sarà impegnata in una masterclass conKadiu e altri artisti del talent di Amici ...

Kledi, lo struggente messaggio della moglie al figlio malato: "Un giorno ti racconterò di quanto sei stato forte" TGCOM

Kledi e la moglie Charlotte hanno due figli. Il più piccolo, Gabriel, è nato con una malattia che porta la coppia a combattere ogni giorno ...L’emozionante dedica social di Charlotte Lazzari, la moglie del ballerino Kledi Kadiu, per il suo secondogenito affetto da una ...