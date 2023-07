(Di martedì 11 luglio 2023) Dopo oltre 500 giorni l’ecatombe di morti vede sfumare gli scopi di entrambi gli schieramenti. Mosca non avrà Kiev, Putin non cadrà: l’Occidente è contagiato dalla propaganda del nemico

... terribilmente scossa per averl'uomo che ama. Intanto Deacon racconterà a Brooke e Hope ... Ventura ritiene che sia una dichiarazione dimolto chiara. Kiros si trova a fare i conti con l'...Nardella è quarto a pari merito con Michelea Parma, Sergio Giordani a Padova e Luigi ... Averle regionali, nonostante il governo della Capitale, non sembra al momento aver dato la giusta ..."Mi dispiace per tutte le persone che sono state colpite dall'inondazione e che hannole ... i residenti si sentono abbandonati La "seconda" dell'Ucraina: cercasi disperatamente acqua Il ...

La guerra ha perso i suoi obiettivi, ormai è venuto il tempo di trattare La Stampa

La guerra ha perso i suoi obiettivi, ormai è venuto il tempo di trattare Dopo oltre 500 giorni l’ecatombe di morti vede sfumare gli scopi di entrambi gli schieramenti. Mosca non avrà Kiev, Putin non c ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...