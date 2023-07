La guerra delle materie prime

Leggi su panorama

(Di martedì 11 luglio 2023) In realtà, era un segreto di Pulcinella quello che prima o poi Pechino avrebbe reagito nellacommerciale lanciata dall’Occidente per il controllo dell'industria dei chip (vedi Ladei chip - Panorama). Come avevo fatto notare, alcuni mesi addietro, siamo alle soglie di una situazione analoga a quanto accadde nel 2010, quando la crisi sino-giapponese per le isole Senkaku sfociò nel divieto cinese di esportazione di terre rare in Giappone: il risultato fu un picco storico dei prezzi nel mercatoterre rare. Come fatto notare ne La militarizzazione- Panorama, se il know-how tecnologico, nell’industria dei semiconduttori, è patrimonio di USA, Giappone ed Europa il punto debole della catena del valore europea e statunitense risiede nelle ...