(Di martedì 11 luglio 2023) «Era una decisione che non riguardava solo me: è stata la più profonda della mia vita e si è compiuta solo attraverso la conoscenza, il confronto e la vita quotidiana con Wendy, la donna americana che ha deciso di aiutarci. E mentre si parla ossessivamente di dignità delle donne, mi sembra sia proprio la voce delle donne che scelgono di portare un bimbo alla luce ad essere tenuta completamente fuori dal dibattito»

La gestazione per noi Il Post

Come ci si sente oggi in Italia ad avere due bambine nate con la GPA, e come può essere semplice il rapporto con la donna che le ha partorite