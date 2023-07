(Di martedì 11 luglio 2023) Lainvieràdiinsieme a missili e veicoli da combattimento di fanteria in Ucraina come parte di un pacchetto di supporto di 700 milioni di euro. Include due lanciatori ...

Lainvierà dozzine di carri armati insieme a missili e veicoli da combattimento di fanteria in Ucraina come parte di un pacchetto di supporto di 700 milioni di euro. Include due lanciatori ...Sul tavolo l'ingresso dell'Ucraina, osteggiato da Stati Uniti e, e l'adesione della Svezia,

La Germania invia a Kiev dozzine di carri armati Globalist.it

Germania e Francia vogliono portare avanti il progetto del carro armato europeo del futuro (MGCS) che stenta ad emergere ...Il Wedgetail, con ben 100 persone tra equipaggio e personale di supporto, opererà dalla Germania per almeno sei mesi. L’Australia invierà un aereo di sorveglianza della Royal Australian Air Force in G ...