La Francia col fiato sospeso | dopo 3 giorni nessuna traccia del piccolo Emile

(Di martedì 11 luglio 2023) Proseguono ma saranno più "mirate" le ricerche del, 2 anni, scomparso mentre si trovava dai nonni in unvillaggio di montagna al Vernet, sulle Alpi francesi dell’Alta Provenza. «Le ricerche proseguono ma adotteremo il dispositivo per renderle più mirate e selettive», ha spiegato il prefetto, Marc Chappuis,48 ore di battute sul territorio del villaggio di 125 abitanti...

Dopo il primo giorno di riposo riparte il Tour de France 2023. In scena oggi la decima tappa: Vulcania–Issoire, frazione insidiosa, da capire se i big si muoveranno. Andiamo a scoprire nel dettaglio p ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2023 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa del Tour de France 2023. Dopo il ...