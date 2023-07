La forza delle foto di Rihanna in intimo con il pancione per Savage X Fenty

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 11 luglio 2023)ha pubblicato su Instagram una serie di scatti in lingerie mentre posa davanti ad alcuni scaffali che contengono i tessuti utilizzati da, la linea di abbigliamentopresentata dalla popstar nel 2018 durante la Fashion Week di New York. La voce di Diamonds, ancora una volta, ha celebrato le forme del proprio corpo durante la gravidanza, condividendo con le migliaia di followers alcune immagini con il, proprio in questi mesi, sta affrontando la seconda gravidanza con il compagno A$AP Rocky: mel maggio del 2022, infatti, la coppia aveva accolto in famiglia la primogenita, RZA Athelston Maters. Pochi mesi prima della sua nascita, la cantante di Rude Boy aveva confidato a People alcuni aspetti della gestazione, condividendo con i lettori la ...