La Figc è stata lungimirante a patteggiare con la Juventus visti i tempi del caso Giraudo CorSera

(Di martedì 11 luglio 2023) Andrea Agnelli è stato punito con altri 16 mesi di inibizione dal Tribunale della. L’ex presidente delladovrà anche pagare una multa di 60mila euro. A pesare, sulla condanna, è stato il rifiuto di Agnelli a rinunciare a futuri reclami, cosa che invece aveva accettato laal momento del patteggiamento. Della condanna ad Agnelli scrive il Corriere della Sera, ricordando che le interlocuzioni dell’ex presidente dellacon il procuratore Chinè per un possibile patteggiamento sono andate avanti fino a pochi giorni fa ma che si sono arenate sul rifiuto di Agnelli a rinunciare a successivi ricorsi. “Agnelli potrà presentarsi al Tar per le plusvalenze, mentre aspetta le motivazioni di questa sentenza sulle manovre stipendi per decidere se rivolgersi al Tar anche per questo. Vedremo. Ma ...

Per quanto riguarda le contestazioni del Tribunale, scrive il Corriere dello Sport, "per i ... "Per quanto riguarda il rinnovo di capitan Chiellini, invece, a inchiodare Agnelli sarebbeun'...... ma è sempre una grande gioia vedere che la propria linearità di comportamento sia...mesi di inibizione e 60 mila euro di multa è la condanna inflitta dal Tribunale federale nazionale della...... l'erroneità e/o l'infondatezza della delibera del Consiglio Federale dellaivi impugnata, con la quale,in accoglimento del ricorso della società Calcio Lecco 1912 s.r.l., èconcessa a ...

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Questa mattina c'è stata l'udienza davanti al Tribunale federale nazionale dell'ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, per il caso legato alla ...Questa mattina c'è stata l'udienza davanti al Tribunale federale nazionale dell'ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, per il caso legato alla manovra stipendi, ai rapporti con gli agenti e all ...