La Ferrari KC23 è la nuova “one off” della casa di Maranello

(Di martedì 11 luglio 2023) Sembra più un'astronave che una hypercar stradale e, in effetti, la"one off" dile caratteristiche per volare tra le stelle le ha tutte. È la, pensata per l'uso non competitivo in pista, progettata e disegnata dal Centro Stile, sulla base488 GT3 EVO, sotto la direzione di Flavio Manzoni, per un cliente estremamente esigente tra i più appassionati collezionisti del Cavallino rampante.Tra le innovazioni che presenta, oltre a un'aerodinamica rivoluzionaria con linee fluide e sinuose, prese d'aria automatizzate, portiere ad apertura verticale, l'ala posteriore rimovibile e una particolare vernice Gold Mercury, appositamente sviluppata che cambia alla luce del Sole mentre i gruppi ottici anteriori ricordano quelli499P, ...

La Casa di Maranello presenta la, nuova one - off nata dal programma Progetti Speciali del Cavallino Rampante. Realizzata in esemplare unico su espressa richiesta di un collezionista, laambisce a ...MILANELLO "ha presentato oggi la, ultima nata della serie One - Off appartenente al programma Progetti Speciali. La vettura, progettata su richiesta di un collezionista di spicco del Cavallino Rampante, rappresenta un'...è l'ultimo modello realizzato dal team Progetti Speciali di Maranello . Si tratta di un'esclusiva one - off disegnata dal Centro Stilesotto la direzione di Flavio Manzoni per un ...

Ferrari KC23: caratteristiche, interni Quattroruote

S i basa sulla Ferrari 488 GT3 Evo la nuova one-off della Ferrari, la KC23. Progettata su richiesta di quello che viene definito "un collezionista di spicco" del Cavallino Rampante, reinterpreta le li ...Maranello, 11 lug. (askanews) - Sembra più un'astronave che una hypercar stradale e, in effetti, la nuova "one off" di Maranello le caratteristiche per volare tra le stelle le ha tutte. È la Ferrari K ...